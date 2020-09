ASML voor rechter gesleept om OR-verkiezing

FNV Metaal en CNV Vakmensen stellen dat de OR van de chipmachinefabrikant haar zittingstermijn probeert te verlengen door verkiezingen voor zich uit te schuiven. Voor verlenging van de zittingstermijn is geen wettelijke basis, stellen de bonden.

Ultimatum verlopen

Zij spannen een kort geding aan bij de kantonrechter in Eindhoven nadat de OR vorige week een ultimatum om in te stemmen met verkiezingen in november liet verlopen.

De ondernemingsraad van ASML voert de coronacrisis aan als reden om de verkiezingen uit te stellen. ,,ASML staat achter de beslissing van de ondernemingsraad", zo reageert een concernwoordvoerder. ,,In deze onvoorspelbare en hectische tijden van COVID-19 is het begrijpelijk dat de OR tijd nodig heeft om de OR verkiezingen voor te bereiden. ASML-kantoren zijn maanden lang gesloten geweest. Er is extra tijd nodig voor het vinden van goede OR leden, om ze goed voor te bereiden en een goede start van de nieuwe OR te borgen."

De OR heeft inmiddels voor begin februari alsnog nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Volgens FNV-bestuurder Peter Reniers is dat gebeurd onder dreiging van de juridische stappen die de bonden hadden aangekondigd.

ASML vindt het ‘georkestreerd juridisch wapengekletter en een keihard ultimatum’ van de bonden niet passen in de huidige tijd waarin de coronacrisis het hoofd moet worden geboden. ,,Enige flexibiliteit en begrip zou dan op zijn plaats zijn richting onze OR en onze medewerkers. We zijn dan ook teleurgesteld over de houding van de vakbonden.”

In mei liet de OR de bonden weten de verkiezingen met zes maanden uit te stellen, stelt Reniers. In de maanden daarna raakte het overleg tussen de raad en de bonden in een impasse.

FNV en CNV zeggen te hechten aan nieuwe OR-verkiezingen met het oog op goede medezeggenschap van medewerkers. Volgens Reniers zijn acht van de 23 zetels in de OR momenteel vacant. ,,Een aantal afdelingen binnen ASML is daardoor niet vertegenwoordigd.”

De FNV-bestuurder zegt dat een aantal OR-leden tussentijds is afgehaakt uit onvrede met de koers. ,,De OR heeft geen oog voor de werknemersbelangen. De raad laat de oren hangen naar wat het management belangrijk vindt en niet naar wat medewerkers belangrijk vinden.” De FNV heeft drie zetels in de ASML-OR. Vakbond De Unie heeft er twee. De overige leden zijn geen lid van een vakbond.

Voor de FNV-bestuurder klinkt het argument van de coronamaatregelen als reden voor uitstel van verkiezingen niet erg geloofwaardig. ,,De fabriek van ASML draait op volle toeren. Als hightech bedrijf beschikt het over alle mogelijke communicatiemiddelen die je kunt bedenken.”

Eigen cao

Reniers wil niet speculeren over andere redenen die op de achtergrond zouden kunnen spelen. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat de FNV en ASML geen vrienden zijn. Tijdens acties in het kader van onderhandelingen over de metaal-cao stond de bond ook geregeld bij de Veldhovense chipmachinefabrikant op de stoep. ASML maakte vorig jaar kenbaar uit de metaal-cao te willen stappen en een eigen cao te willen afsluiten.

De Raad van Overleg Metalekro, bestaande uit werkgevers en werknemers, moet daarvoor toestemming geven. Dat is nog niet gebeurd. Met steun van de werkgeversvertegenwoordiging en de stem van vakbond De Unie kan een meerderheid voor een afscheiding zijn. FNV en CNV proberen werknemers van ASML hiertegen te mobiliseren.

ASML startte in maart met De Unie al een enquête onder het personeel over de voorwaarden die moeten worden opgenomen in de eerste versie van een eigen cao. Bij het afsluiten van zo'n bedrijfscao kan ook de ondernemingsraad als onderhandelingspartner aan tafel plaatsnemen.