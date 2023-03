ASML wil nog verder uitbreiden: 'Maar we gaan niet het ziekenhuis kopen of ten zuiden van de A67 bouwen’

Medewerker politie Oost-Bra­bant ontslagen vanwege ernstig plichtsver­zuim

EINDHOVEN - Een medewerker van politie Oost-Brabant is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. In 2022 kwamen er signalen binnen dat de medewerker uit district Eindhoven zich vermoedelijk schuldig maakte aan ongepast gedrag in en buiten werktijd en het veelvuldig raadplegen van politiesystemen.