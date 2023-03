Asperges Op De Velden weer in Veldhoven, in Nuenen keert asperge-evenement niet terug

Dit is de stand van zaken bij PSV, dat hoopt op Luuk de Jong en aanvallers ziet terugkeren

PSV hoopt dit weekend tegen Vitesse weer te beschikken over Luuk de Jong, ook al trainde hij woensdag nog wel individueel in Eindhoven. De aanvaller kampte afgelopen week nog met enkelklachten, nadat hij tien dagen geleden uitviel in het duel met RKC. PSV zal geen risico's nemen, maar probeert De Jong wel tijdig op te lappen. Afgelopen weekend zei trainer Ruud van Nistelrooij al dat hij er normaal gesproken bij is tegen de Arnhemmers.