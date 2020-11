Auto botst tegen vangrail op A67 ter hoogte van Veldhoven

Celine (21) is een van de singles die meedoet aan het nieuwe seizoen van Temptation Island: ‘Ik wil geen lustobject zijn’

25 november VELDHOVEN - Celine van der Dussen (21) was alles behalve op zoek naar een relatie. Toch is de Veldhovense vanaf donderdag te zien in het nieuwe seizoen van Temptation Island - Love or Leave. ,,Ik heb door Temptation geleerd dat je mensen niet moet veroordelen, maar echt ook naar de persoon van binnen moet kijken.”