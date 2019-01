Auto schiet van A2 naar parallelrijbaan en eindigt op de kop in de sloot bij Veldhoven

Man (49) uit Veldhoven aangehou­den voor doen valse bommelding bij Jumbo in Citycen­trum

31 december VELDHOVEN - Een 49-jarige man uit Veldhoven is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, omdat hij een valse bommelding had gedaan bij de Jumbo-supermarkt in het Citycentrum. De supermarkt is daardoor zaterdagavond korte tijd ontruimd geweest. Rond 19.45 werd een tiental klanten met spoed naar buiten begeleid. Zo'n drie kwartier later gaf de politie de winkel weer vrij.