Beach Event terug op d'Ekkerplein in Veldhoven

Wat als een klant in de winkel dementie heeft?

29 maart VELDHOVEN - ,,Ben ik al aan de beurt?”, vraag Will Peijenburg. Nog geen minuut later: ,,Ik zal nu toch zo wel aan de beurt zijn.” De medewerkster in de KPN-winkel zegt: ,,U bent na die meneer.” Even is er wat irritatie bij haar collega die zegt: ,,Dat zei ik net ook al.” Dan lijkt het kwartje te vallen en legt ze geduldig uit waar Peijnenburg kan zien dat hij zo aan de beurt is. ,,Anders gaat u even lekker zitten.”