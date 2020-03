Beach Event Veldhoven: ‘Koop kaarten, juist nu’

Dat doet het Beach Event via een bericht op Facebook. ‘Op dit moment kunnen we helaas nog niks zeggen over de komende editie’, schrijft de organisatie. ‘Maar wachten is geen optie! Een evenement als Beach Event heeft maanden aan voorbereidingstijd nodig.’

Het evenement, dat dit jaar gepland staat voor 19, 20 en 21 juni en door vrijwilligers georganiseerd wordt, is afhankelijk van sponsoren. Door de onzekerheid die ontstaan is vanwege het coronavirus zijn enkele al weggevallen. ,,Dat gaat ongetwijfeld effect hebben op onze begroting”, licht organisator Renzo Dielesen telefonisch toe. Maar het is niet zo dat de organisatie in acute financiële problemen zit, nuanceert Dielesen: ,,We zitten vooral in onzekerheid. Komt er een editie? Hoeveel tijd hebben we om ons voor te bereiden?”