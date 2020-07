Beek in Veldhoven wordt vervuild door vochtige doekjes

VELDHOVEN - De Veldhovense beek Rundgraaf wordt ontsierd door vochtige doekjes die er via het riool in terechtkomen. Daarbij brengen ze het milieu ernstige schade toe.

Jos van der Looij uit Veldhoven schrok in februari van wat hij bij de beek Rundgraaf zag. Duizenden billendoekjes trof hij op Oerles grondgebied in de beek aan. In juni was het opnieuw aan de orde. Hij maakte er foto’s van en nam contact op met Waterschap De Dommel. ,,De volgende dag hebben zij het gras gemaaid, waarna het gras met de meeste doekjes is afgevoerd. Op 8 juni maakte ik weer een foto. Daarop zijn nog doekjes zichtbaar die er al veel langer liggen. Dat levert schadelijke effecten op voor milieu, dieren en insecten.”

Naast de schade aan filters en pompen in het riool, ontsiert het afval plaatsen waar het overtollig water wordt afgevoerd bij zware regenbuien. Onder andere de Rundgraaf dient voor de afvoer van overtollig (regen)water uit de omliggende wijken. Via overstorten (uitlopen) van het riool komt het in beken, zoals de Rundgraaf die weer in het Beatrixkanaal in Eindhoven uitmondt.

Er heeft dit jaar al zeker 2 keer een overstort plaatsgevonden op de Rundgraaf. Steeds vaker treden er verstoppingen op in het riool door vochtige doekjes. ,,Spoel de toiletdoekjes niet door het toilet. Verzamel ze bijvoorbeeld in een pedaalemmertje om de inhoud later in de juiste (grijze) container te deponeren. Deze doekjes horen niet in het toilet ook al staat op enkele verpakkingen dat dit beperkt wel kan”, aldus de bezorgde Oerlenaar.

Van een medewerker van de gemeente Veldhoven hoorde Van der Looij dat er gewerkt wordt om de verpakking aan te passen.