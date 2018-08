Bejaarde fietser klemgereden in Veldhoven, bestuurder gooit portier open en rijdt door

De man reed rond 15.15 uur over het rood gemarkeerde fietspad in de Oortlaan en wilde op de rotonde rechtdoor. Net voor de rotonde, ter hoogte van de apotheek, passeerde een donkere personenauto, een Daihatsu, en manoeuvreerde naar rechts. De fietser werd daarbij afgesneden zodat hij bekneld raakte tussen het trottoir en de auto.

De politie is met name op zoek naar een vrouwelijke getuige die achter de veroorzaker van het ongeval reed. Zij heeft mogelijk een foto gemaakt van de achterzijde van de personenauto, waarbij het kenteken in beeld is.