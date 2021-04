Beleggersclub weigert te stemmen over bonus ASML-top

VELDHOVEN - De beleggersvereniging VEB onthield zich donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van stemmen over de beloning van het ASML-bestuur in 2020. Reden: het is volgens de beleggers onduidelijk waarom het bestuur van de chipmachinefabrikant een volledige bonus kreeg terwijl niet aan alle prestatiecriteria was voldaan.

Aan de bestuurders van ASML werd voor hun werk in 2020 een beloning toegezegd van in totaal 21,8 miljoen euro. Dat bedrag had eigenlijk een stuk lager moeten zijn: bepaalde langetermijndoelen werden niet behaald door het bestuur.

Het gaat om het behaalde rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dat rendement was te laag, maar de beloningscommissie voerde een ‘opwaartse aanpassing’ aan. Lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de beloningscommissie Rolf-Dieter Schwalb gaf tijdens de vergadering een toelichting op die aanpassing.

Onverwachtse investeringen

Samsung uit Zuid-Korea en TSMC uit Taiwan, belangrijke klanten van ASML, wilden snel toegang hebben tot High-NA-machines, zo legde Schwalb uit. Dat zijn de nieuwste chipmachines die ASML op dit moment ontwikkelt.

Om die ontwikkelingen te versnellen, werden de afgelopen drie jaar extra investeringen gedaan, waarmee geen rekening was gehouden toen het beloningsbeleid werd vastgesteld. Daarom was het uitkeren van de volledige beloning gerechtvaardigd, aldus Schwalb.

Onvoldoende inzicht

Beleggersvereniging VEB stemde niet mee over dit onderwerp. De VEB onthield zich van stemmen omdat het beloningsverslag volgens die vereniging onvoldoende inzicht geeft in hoe beloningen tot stand komen. De vereniging vroeg om meer informatie en transparantie bij toekomstige verslagen, bijvoorbeeld over hoe het rendement op geïnvesteerd kapitaal wordt berekend.

,,Daar moeten we over nadenken. Maar op het eerste gezicht zie ik geen problemen”, was het antwoord van Schwalb. Eerder gaf hij al aan dat het lang duurt voor dergelijke investeringen geld opbrengen: ,,Langer dan de termijnen die zijn vastgesteld voor de langetermijnbonus. We moeten kijken of we hiermee door moeten gaan en of we betere alternatieven kunnen vinden.”

Van de aandeelhouders die wel stemden over het verslag was uiteindelijk zo’n 15 procent tegen. Aandeelhouders hebben via hun stem overigens slechts een adviserende rol over het verslag over de salarissen van bestuurders.