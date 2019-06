Beleid Veldhovense kermissen op de schop

VELDHOVEN - De kermissen in Veldhoven zorgen voor overlast. De veiligheid op de kermis in Zeelst kan zelfs niet meer worden gegarandeerd door de toenemende drukte, schrijft het college.

En dus verandert de opzet van de vier Veldhovense kermissen. Het beleid voor de kermissen in Veldhoven-Dorp, Oerle en D’Ekker verandert volgend jaar. Zeelst is nog dit jaar aan de beurt. Daar moet wat betreft het college direct iets veranderen.

De kermis in Zeelst van begin augustus is in Veldhoven enorm populair. En dan met name de horecafeesten die tijdens de kermis op de Heuvel plaatsvinden. In 2018 bezochten zelfs 7.000 mensen op een avond het ‘Nooit meer naar Huisplein’, op de Heuvel.

Veiligheid

Er kwamen vorig jaar 55 klachten binnen bij de gemeente over de kermis in Zeelst. Die gingen vooral over het geluid. De grote bezoekersaantallen zorgen bovendien dat de veiligheid in het geding komt. ,,We kunnen de veiligheid niet meer voldoende garanderen”, zegt burgemeester Marcel Delhez. ,,De kermis in Zeelst is veel meer een evenement geworden, dan alleen een kermis.”

En daarom moeten horecagelegenheden die de feesten organiseren nog voor de kermis van dit jaar een evenementenvergunning aanvragen. Tot dusver was zo’n vergunning niet vereist. Onderdeel van die vergunning is een veiligheidsplan, dat de betrokken horeca gezamenlijk gaat indienen.

Betalen

Dat plan wordt voorgelegd aan de hulpdiensten. Zij moeten het goedkeuren. De horeca is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging. Een ding is vast zeker: het record van 7000 bezoekers zal dit jaar niet gehaald worden. In de vergunning staat dat het er maximaal 4200 mensen tegelijkertijd op het feestplein mogen komen.

Er verandert meer in Zeelst. De geluidsnormen zijn naar beneden bijgesteld. De muziek zal dit jaar dus minder hard staan. Ook moeten mensen dit jaar voor het eerst betalen om binnen te komen, een dagticket kost vijf euro. Een besluit van de plaatselijke horeca.

Festival

Eind vorig jaar liet de gemeente het kermisbeleid evalueren door het bureau Bliqsem. Die evaluatie ligt mede ten grondslag aan de huidige veranderingen. Dat bureau concludeerde dat de kermissen in Veldhoven vaak meer op een festival lijken dan op een ouderwetse kermis.

‘Kom je aan de kermissen, dan kom je aan de Veldhovenaren’, schrijft Bliqsem in de evaluatie. Ondanks deze constatering werpt het bureau een door veel Veldhovenaren verafschuwt balletje op. De optie van een grotere kermis voor heel Veldhoven kan wat betreft Bliqsem aan de orde komen.