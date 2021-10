Belevingstuin D’n Hof zorgt voor extra levensgeluk

Met een schaar knippen Jeroen en Jan een rood lint door bij de ingang van de nieuwe belevingstuin. Even later zijn ze in hun rolstoel de eerste gebruikers van de nieuwste aanwinst op de Keldershoeve. Onderweg voelen ze bamboestokken, stro en schapenwol. Even later zien ze kleurrijke vlinders en vogelhuisjes. Links en rechts passeren ze kleine zijpaadjes die uitkomen bij een deurtje tegen een boom. Dan komen ze bij een houten stellage waaraan bekkens hangen. Als ze een bal tegen een bekken laten springen, horen ze een zacht geluid.

,,Er was nog niet veel dat ernstig meervoudig beperkte bewoners in de buitenlucht konden doen”, zegt Marieke van den Broek. De consulent gedragskunde van Severinus kwam op het idee nadat ze in het Bospark in Bakel een spoorbaantje en kabouterpad zag. ,,Vooral de interactie vond ik leuk. Met een druk op een knop kan men het treintje in beweging zetten.”

Quote Het pad is bewust onder de bomen aangelegd. Veel bewoners uit de doelgroep hebben de rolstoel naar achter gekanteld. Zo genieten ze ook van de schaduw en lichtinval die het bladerdek veroor­zaakt Marieke van den Broek, consulent gedragskunde van Severinus

Na even doordenken ontstond het idee van een belevingstuin. Van den Broek diende een aanvraag in bij het Vernieuwingsfonds van haar werkgever. Geer van Dinther wilde in 2017 bij zijn afscheid van Severinus enveloppen waarvan de inhoud ten goede moest komen aan de bewoners van de zorgorganisatie. ,,Hij heeft ons een mooi bedrag geschonken. Samen met een bijdrage uit het Vernieuwingsfonds konden we deze belevingstuin realiseren. Er loopt een mooi pad doorheen dat ook met een rolstoel toegankelijk is”, zegt manager Zorg Bart van Esch.

SintLucas

Collega John Schuurman tekende het ontwerp. Studenten van SintLucas uit Boxtel en vrijwilligers van een aantal organisaties hebben delen van de werkzaamheden op zich genomen. De bordjes bij de verschillende paden zijn door bewoners gemaakt.

,,We hopen hiermee het levensgeluk van de doelgroep te vergroten. Het pad is bewust onder de bomen aangelegd. Veel bewoners uit de doelgroep hebben de rolstoel naar achter gekanteld. Zo genieten ze ook van de schaduw en lichtinval die het bladerdek veroorzaakt”, legt Van den Broek uit. Later worden nog de zintuigen ruiken en proeven toegevoegd.

Voor alle bewoners

Heidi Berkvens is regiebegeleider Groen en Dier. Zij is mede -ontwikkelaar van de belevingstuin en neemt met de bewoners die al op de Keldershoeve werken het onderhoud ervan voor haar rekening. De tuin is voor alle bewoners toegankelijk. Binnen de openingstijden van de Keldershoeve kan ook de Veldhovenaar de belevingstuin komen bekijken.