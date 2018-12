Belgische politie stuit op vermiste vrouw uit Veldhoven en beruchte ‘ladykiller’ maar laat hen gaan

VELDHOVEN - Marlena Frank uit Veldhoven, die door haar familie als vermist is opgegeven, is door de politie gezien in België. Ze was twee dagen geleden op weg naar Frankrijk met de man, van wie haar familie vermoedt dat het de notoire vrouwenoplichter Dave H. is.

Dat laat Frank's dochter Victoria Pekelder weten. De politie bracht haar woensdag op de hoogte dat de Belgische politie haar moeders auto aan de kant had gezet in Ieper. “Mijn moeder heeft daar aangegeven dat ze niet wilde meewerken met de politie. Dus die hebben haar moeten laten gaan.” Pekelder kreeg verder te horen dat de twee een caravan bij zich houden en ook nog zijn gesignaleerd richting de Franse grens. Ze vermoedt zelf dat haar moeder op weg is naar Spanje.

Spoorloos in Polen

Pekelder sloeg afgelopen week alarm nadat had ontdekt dat haar moeder vermoedelijk was ingepalmpd door de notoire vrouwenoplichter Dave H. De verhalen van zijn eerdere slachtoffers zijn een blauwdruk van wat haar moeder momenteel overkomt en toen ze zijn foto zag wist Pekelder het helemaal zeker. Wat de situatie op dat moment extra zorgwekkend maakte, was dat haar moeder spoorloos was sinds Pekelder haar anderhalve week geleden probeerde te waarschuwen.

De Veldhovense Frank was op dat moment in Polen op bezoek bij haar vader. Een dag later, op zaterdag 15 december, belde ze nog wel met drie vriendinnen om geld te vragen. Daarna slaagde niemand uit haar omgeving er meer in om contact met haar te krijgen.

Datingsite

Frank leerde de oplichter kennen via de datingsite Badoo, hij noemde zich Antonio Perez. Ze had haar leven na een scheiding weer net enigszins op orde toen Perez al meteen bij haar introk. “Hij vertelde tegen ons dat zijn moeder naar Spanje was vertrokken met zijn huissleutels, maar daar na een ongeluk in het ziekenhuis was beland. Al die tijd kon hij daardoor zijn eigen huis niet in. Ik vond het een heel vreemd verhaal, omdat zijn moeder ook zijn paspoort en rijbewijs had meegenomen.”

De oplichter overtuigde haar moeder er ondertussen van om haar baan als schoonmaakster op te zeggen en voor hem te komen werken. Hij had onder andere een bedrijf met kermisattracties, betaald kreeg ze volgens haar dochter niet. Eind november vertrok het stel naar Polen, voor een bezoek aan de vader van Frank. Als die opbelt omdat hij de situatie rond zijn dochter niet vertrouwt, gaat het thuisfront het internet op. Victoria: “Uiteindelijk kwamen we een verhaal tegen rond meesteroplichter Dave H. Toen ik zijn foto zag, wist ik het zeker.”

Veroordeeld voor grootschalige oplichting

De meesteroplichter, die eerder onder meer in Groningen woonde, maakte veel vrouwelijke slachtoffers. Zo werd hij bijvoorbeeld in 2013 in België gearresteerd na gijzeling van een Rotterdamse vrouw en haar twee kinderen. In 2016 viel een 39-jarige Delftse dame voor zijn mooie praatjes nadat ze elkaar leerden kennen via een datingsite. De gescheiden moeder zou later zijn gedrogeerd door H. die zich toen uitgaf voor Christiano Perez.