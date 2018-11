Beschonken man rijdt lantaarnpaal uit de grond in Veldhoven

Laatste wens voor Brigitte uit Eindhoven: haar kinderyoga­boek uitbrengen

16:49 EINDHOVEN/VELDHOVEN - Nadat Brigitte Mulder uit Eindhoven hoorde dat ze uitbehandeld was, wist ze meteen: ‘Ik wil mijn boek over kinderyoga nog uitbrengen’. Alleen had ze daar het geld niet voor. Ze startte een inzamelactie.