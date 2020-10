Bestuurder naar ziekenhuis na botsing tegen boom bij Veldhoven

Video ASML tikt 4 miljard euro omzet aan in derde kwartaal; op weg naar jaaromzet van 13,4 miljard

15 oktober VELDHOVEN - ASML verraste woensdagochtend met een omzet in het derde kwartaal van 3,96 miljard euro. Dat is flink meer dan de ruim 3,7 miljard die werd verwacht. Ook de winstgevendheid van het bedrijf is met 1,06 miljard euro zeer goed. Het aantal boekingen was weer hoger en kwam uit op een waarde van 2,9 miljard euro.