Betaalzuil in Veldhovense kerk: een Tikkie van boven

VELDHOVEN - Verzuiling heeft een totaal andere betekenis gekregen in de Veldhovense Christus Koningkerk. Daar staat sinds kort een betaalzuil voor donaties en andere aankopen. Of is het toch een donatiezuil?

Dinsdagavond, de eucharistieviering in de Veldhovense Christus Koningkerk loopt op zijn einde. Vijftien kerkgangers hebben hun toevlucht gezocht in de relatieve koelte van de kerk. Hoegenaamd geen mensen van de generatie die digitaal betaalt via bijvoorbeeld een 'Tikkie'. Niet verwonderlijk dus dat ze de nieuwe betaalzuil in de kerk negeren wanneer ze stram naar buiten sloffen.

Mensen hebben ook een beetje tijd nodig om aan de vernieuwing te wennen, weet pastoor Frank As. ,,Het is een service naar mensen toe", zegt hij na de mis vanuit de sacristie. Het contante geld is toch een beetje aan het verdwijnen. De kerk moet met zijn tijd mee. ,,Mensen lopen soms de kerk binnen om een kaarsje aan te steken. Dan hebben ze geen geld bij zich", zegt As. ,,Zij kunnen nu toch betalen via de zuil."

Paaltje

Schuin voor het altaar staat-ie, bij de tussendeur naar de sacristie. Een klein zwart paaltje, onder een schilderij van Jezus die in het graf wordt gelegd.

Wie wil, drukt zijn pinpas tegen de zuil en tikt 0,50 cent af voor een kaarsje. Twee kaarsjes kan ook. Of een noveenkaars voor 4 euro. Een misintentie van 11 euro betalen, of 25 euro doneren kan ook via de zuil. ,,Het is de bedoeling dat het aantal opties in de toekomst wordt uitgebreid", zegt Kitty Tholen van het parochiebestuur.

Het is nog even afwachten of de zuil meer oplevert dan dat hij kost. Elke maand betaalt de parochie een paar tientjes. ,,Dat zullen we zien. We zijn een proefparochie van het bisdom", zegt As. Tholen: ,,Je bereikt zo ook jongeren die nooit geld bij zich hebben." Als die de kerk weten te vinden, tenminste.

Kaarsje

Dat komt best ooit voor, wist de koster eerder al te melden. Laatst nog waren er nog twee jongens. Oma was ziek. Ze wilden een kaarsje aansteken, maar ze kregen de kerkdeur niet open. Toen heeft hij ze via de sacristie binnengelaten. Zij zouden de zuil best gebruikt kunnen hebben, wil hij maar zeggen.

Enige onenigheid is er nog wel over de naam. Is het een betaalzuil of een donatiezuil? ,,Officieel is het een donatiezuil", zegt As. Tholen vindt betaalzuil beter: ,,Anders wek je de indruk dat het alleen voor donaties is."