Betonnen wegdek komt ineens omhoog in Veldhoven: ‘Ik hoorde een harde knal en voelde de grond schudden’

Hans Hanegraaff reed op zijn brommer vanaf Veldhoven naar huis in Eersel, toen hij rond 17.30 uur even nadat hij hotel De Koningshof was gepasseerd een tegemoetkomende auto een vreemde beweging zag maken. ,,Ik keek naar links en zag die bult. Zo'n dertig centimeter hoog.”

Hanegraaff stapte meteen af om 112 te bellen. ,,Je mag 80 kilometer op die weg, maar mensen rijden daar vaak veel harder. Terwijl ik stond te bellen kwam er een auto met een aanhanger voorbij, waarvan een wiel gewoon de lucht in ging. Een andere auto moest flink in de remmen.” De telefoniste bij 112 gaf aan dat ze iemand zou sturen. ,,Maar de politie moest uit Valkenswaard komen en dat duurt even.”

Bodemplaat

De Eerselnaar besloot niet af te wachten en begon zelf het verkeer te waarschuwen. ,,Ik stond bij de bult. Het is heel vreemd om te zien hoe mensen reageren. Sommige mensen negeerden mij gewoon. Na een minuut of twintig hoorde ik een harde knal en voelde ik de grond schudden. De betonplaat kwam nog zo'n twintig centimeter omhoog. Toen werd het echt gevaarlijk.” Dat merkte een automobilist die volgens Hanegraaf ‘stoïcijns’ doorreed ondanks zijn waarschuwingen. ,,De auto schoof met de bodemplaat over het wegdek.”

Even later arriveerde een medewerker van de gemeente, die meteen ging bellen. Even later kwam een busje met een hek ter plaatse om de weg mee af te zetten en arriveerde ook de politie.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Veldhoven, wegbeheerder van de Locht, is het niet de eerste keer dat een wegdek omhoog komt. ,,Dat komt wel vaker voor, bij fietspaden. Ook bij minder extreme temperaturen.”

De gemeente is bezig een aannemer te zoeken die de reparatie kan uitvoeren en verwacht dat de reparatiewerkzaamheden begin volgende week starten. Het omhooggekomen weggedeelte is tot die tijd afgezet en het verkeer wordt over de andere rijstrook geleid.

Quote Beton zet uit bij warmte. Daarom zitten er voegen tussen de betonpla­ten, zodat er ruimte is voor uitzetten. Arnoud Reijnen, woordvoerder provincie Brabant

Spatting