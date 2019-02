Betonrot heeft de kerktoren in Veldhoven aangetast

Eerbetoon aan drie soulzan­gers en hun vaders tijdens voorstel­ling in De Schalm in Veldhoven

15:52 VELDHOVEN - Natuurlijk willen zangers Steffen Morrison en Yerry Rellum het repertoire van hun helden uitlichten tijdens de theatershow ‘It’s A Man’s World’. Maar niet alleen de songs staan in de schijnwerpers. Ook de levensverhalen van Marvin Gaye, James Brown en Stevie Wonder krijgen 9 februari aandacht in De Schalm in Veldhoven.