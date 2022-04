Bewoners hopen op oplossing Molenvelden: ‘Iedere keer als hier iemand van de gemeente over het terrein rijdt, slaat bij veel mensen de schrik om het hart’

Medicijnro­bot maakt leven patiënten Kempen, Waalre en Valkens­waard een stukje makkelij­ker: nachtelij­ke rit naar Eindhoven niet langer nodig

VELDHOVEN - Goed nieuws voor inwoners van de Kempen, Waalre en Valkenswaard. Zij hoeven voor hun spoedmedicatie niet langer een kilometers lange rit te maken naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De medicijnen liggen voortaan ‘s avonds en in het weekend voor ze klaar in de medicijnrobot bij het MMC in Veldhoven.

6 april