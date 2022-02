Bewoners villa Veldhoven krijgen (nog) geen geluidscherm tegen overlast A67

CV De Brassers: geen carnavals­wa­gen bouwen maar voor voedsel­bank handen uit mouwen

VELDHOVEN - Een carnavalswagen bouwen zit er momenteel niet in voor CV De Brassers. In plaats daarvan zamelen de carnavalsliefhebbers zaterdag 12 februari op hun nieuwe bouwlocatie aan de Heerseweg producten in voor de voedselbank. Ze nemen graag ‘unne kromme errum’ in ontvangst.

10 februari