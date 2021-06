Bezuiniging op en verhuizing van Veldhovense bibliotheek gaan niet door

De nieuwe plek die de gemeente voor de bibliotheek voor ogen had, de begane grond van het gemeentehuis aan de zijde van het Meiveld, is simpelweg te klein om daarin alle functies onder te brengen. Bureau Aat Vos, dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft verricht, heeft ook bekeken of de bestaande burgerhal (deels) bij de bibliotheek betrokken kan worden.

In theorie zou dat kunnen, concludeert het bureau, maar in de praktijk brengt die combinatie wel beperkingen met zich mee. Omdat de burgerhal voor meerdere activiteiten gebruikt moet kunnen worden, wordt een permanente uitbreiding op die plek lastig. Een ander struikelblok vormt het niet-openbare deel van de burgerhal, dat in combinatie met de bibliotheek een sta-in-de-weg zou zijn.

Minder subsidie

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde afgelopen najaar in met een haalbaarheidsonderzoek naar een verhuizing van de bieb, die was voorgesteld door burgemeester en wethouders. Aan die compactere behuizing zou dan een bezuiniging worden gekoppeld die in de loop der jaren steeds verder oploopt. De bibliotheek zou volgend jaar 100.000 euro minder subsidie krijgen, oplopend tot een korting van 300.000 euro in 2024. Voor de verhuizing en herinrichting werd 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Nu uit het onderzoek blijkt dat de bedachte verhuizing praktisch niet haalbaar is, ziet het college er vooralsnog van af. Het onderzoek toont volgens burgemeester en wethouders wel aan dat er zich in de nabije toekomst ‘kansen voordoen’ waarbij de bibliotheek alsnog een nieuwe plek in het centrum kan krijgen.

Zo oppert bureau Aat Vos de suggestie om de bibliotheek te koppelen aan de publieke ruimten van het gemeentehuis en - een stap verder - zelfs ook aan de foyer van theater De Schalm. Daardoor zou in potentie een ‘centrale culturele hotspot’ ontstaan, denkt het bureau.

Voordelen van samenwerking

Uit een tweede onderzoek, dat is verricht in opdracht van de bibliotheek zelf, komt naar voren dat Veldhoven een ‘verdiepende visie’ op de bibliotheek als geheel ontbeert. Die visie wil de gemeente nu laten opstellen en moet in 2023 gereed zijn. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar voordelen van samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het niet doorgaan van de bezuiniging slaat overigens wel een gat in de gemeentelijke begroting. Hoe dat moet worden opgelost, wordt nu uitgewerkt in de begroting voor 2022.