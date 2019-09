Bezuinigingen in Veldhoven, maar toch nog geld tekort

À la Prinsjesdag bood wethouder Jeroen Rooijakkers donderdagmiddag een heus koffertje aan burgemeester Marcel Delhez aan. De gemeentebegroting die in het koffertje zat, stemt niet zo vrolijk. Veldhoven moet bezuinigen. Rooijakkers: ,,We moeten voorkomen dat we onder preventief toezicht van de Provincie komen.”

Die kans is reëel als er in 2023 nog steeds een begrotingstekort is. Om dat doemscenario te voorkomen, snijdt het Veldhovense college in de kosten de komende jaren. Daarnaast gaat de vorig jaar aangekondigde stapsgewijze verhoging van de Onroerendezaakbelasting (ozb) in een keer in.

Ozb

Het college wil de ozb volgend jaar in klap met 13,4 procent verhogen. Bij die verhoging zit een inflatiecorrectie van 1,4 procent inbegrepen. De ozb van een gemiddelde huiseigenaar in Veldhoven maakt zo een sprong van 274 naar 312 euro. ,,Daarna bevriezen we de ozb”, zei Rooijakkers.

Door op andere vlakken de broekriem aan te halen, wil het Veldhovense college de financiën op orde krijgen. Zo krijgt de VVV vanaf 2021 geen subsidie meer, drukt het college de gemeentelijke bedrijfskosten door vrijgevallen arbeidsplaatsen intern op te vangen en wordt het groenonderhoud teruggeschroefd. Op nog een aantal vlakken wordt bezuinigd, bijvoorbeeld jeugdzorg.

Jeugdzorg

Een kleine meevaller vanuit het rijk zorgt er overigens voor dat de inkomsten voor jeugdzorg stijgen met 661.000 euro, naar 8 miljoen euro. Toch blijft het tekort groot. Vorig jaar bedroeg dat tekort in Veldhoven 3,1 miljoen euro. Veel gemeenten in Nederland kampen met een flink tekort op jeugdzorg.

Ondanks alle bezuinigingen moet wethouder Rooijakkers toch een beroep doen op de algemene reserves, de gemeentelijke spaarpot. ,,Daar komen we niet onderuit”, aldus Rooijakkers. Veldhoven komt 1,6 miljoen euro tekort. Zonder de extra bezuinigingen was dat bedrag bijna tweemaal zo hoog geweest. Vanaf 2022 staat de begroting weer in de plus.

Rooijakkers zei niets te zien in een nieuwe kerntakendiscussie over welke voorzieningen Veldhoven in stand moet houden, en welke niet. Verschillende raadsleden hintten eerder deze week nog naar het opstarten van een dergelijke discussie. Maar: ,,De gemeenteraad vindt het lastig die keuzes te maken”, stelde Rooijakkers. Hij heeft de vorige kerntakendiscussie van een aantal jaar gelden nog vers in het geheugen. Die leverde nauwelijks iets op.