Bezwaar tegen bouwplan Oude Pastorie Veldhoven in prullenbak: ‘Als er nu nóg een winter overheen gaat, dan is het straks niet meer dan een casco pand’

Volgens de rechtbank is de stichting als het om de Oude Pastorie gaat geen direct belanghebbende en om die reden werd haar bezwaar tegen de vergunning voor een bouwplan voor het rijksmonument niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de gemeente Veldhoven de omgevingsvergunning die nodig is om in de pastorie vijf appartementen te realiseren, terecht heeft verleend.

Quote Het pand zit vol vocht en er is inmiddels ook zwam geconsta­teerd. ,,Als er nu nóg een winter overheen gaat, dan is het straks niet meer dan een casco pand. Tom Jeltema, advocaat exploitatiemaatschappij De Oude Pastorie bv

De heemkundevereniging was juist naar de rechter gestapt om het plan van de eigenaar van het pand, exploitatiemaatschappij De Oude Pastorie bv, een halt toe te roepen. De stichting ziet veel liever dat de eeuwenoude pastorie een bestemming krijgt die past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat plan biedt in elk geval ruimte voor horeca, een bestemming die de pastorie in het verleden ook heeft gehad.

Bal bij gemeente

Advocaat Peter van de Laar stelde tijdens de zitting namens de stichting dat ‘de bal bij de gemeente ligt'. ,,Die moet ervoor waken dat het bestemmingsplan wordt nageleefd”, betoogde hij. ,,Als je daarvan af zou willen wijken, zoals met het nu voorliggende plan het geval is, dan moet je daarbij zorgvuldig te werk gaan. Dat is in onze ogen hier niet gebeurd.”

Volgens Tom Jeltema, de advocaat van de huidige eigenaar van de pastorie, is het pand zelf absoluut niet gebaat bij een verdere vertraging van het verbouwplan. ,,Na de opgelegde bouwstop (die formeel nog niet van tafel is, red.) is er jaren niets gebeurd. Het pand zit vol vocht en er is inmiddels ook zwam geconstateerd. Als er nu nóg een winter overheen gaat, dan is het straks niet meer dan een casco pand.”

Twee miljoen

Jeltema noemde het niet realistisch om de Oude Pastorie van binnen zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen. ,,Dan heb je het over een investering van twee miljoen euro. Wie gaat dat betalen?”

Van de Laar vroeg zich af waarom de gemeente de vergunningsaanvraag niet heeft geweigerd. ,,Daar had ze ook gewoon voor kunnen kiezen.” Volgens de vertegenwoordigend ambtenaar van de gemeente was dat voor Veldhoven geen reële optie. ,,Wij zijn voorstander van behoud door ontwikkeling, want leegstand is zeker voor een monument het slechtste wat er is.”

Doelstelling heel nobel

Bovendien, zo voegde de ambtenaar daar aan toe, vonden de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie het plan van de exploitatiemaatschappij in grote lijnen ook acceptabel.

De rechter noemde de doelstelling van de stichting - onder meer het vergaren van kennis en het onder de aandacht brengen van de identiteit van Veldhoven-dorp - ‘heel nobel. ,,Maar als je ook gaat procederen om bijvoorbeeld monumenten te beschermen, moet je dat ook nadrukkelijker in de doelstelling formuleren.”

De stichting overweegt in hoger beroep te gaan.