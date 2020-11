Bibliotheek in Veldhoven vreest bezuiniging: ‘Dit is voor ons niet acceptabel’

DIAMANTEN PAAR Diamanten paar Sebregts: ‘Elke dag is een feest’

21 oktober VELDHOVEN - Op donderdag 22 oktober zijn Maan Sebregts (75) en Annie Renders (76) zestig jaar getrouwd. Maan uit Wintelre en Annie uit Oerle liepen elkaar in 1956 tegen het lijf in de danstent op de kermis in Vessem. Vier jaar later trouwden ze.