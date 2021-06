Bibliotheek Veldhoven kijkt vooruit na schrappen bezuiniging: ‘Ik maakte me echt zorgen over de continuïteit’

VELDHOVEN - Hoe ziet de toekomst van de Veldhovense bibliotheek eruit? Over een antwoord op die vraag kan de komende tijd in betrekkelijke rust worden nagedacht, nu de gemeente heeft besloten de eerder geplande forse bezuiniging te schrappen.

Voor Dorine Prinsen - sinds 2010 directeur van Bibliotheek Veldhoven - kwam de mededeling dat de verhuizing en de daaraan gekoppelde bezuiniging niet doorgaan, niet als een verrassing. ,,Want de resultaten van de twee onderzoeken die zijn gedaan, daar kun je niet omheen", concludeert ze.

,,En de onderzoeken bevestigen ook wat ik al lang wist: dat je met zó'n forse bezuinigingsopgave geen volwaardige bibliotheek in de benen kunt houden.”

Quote Ik maakte me echt zorgen over de continuï­teit, zeker ook omdat we eerder ambities met elkaar hebben afgespro­ken die we ook waar willen maken. Dorine Prinsen, directeur Bibliotheek Veldhoven

Burgemeester en wethouders van Veldhoven presenteerden in oktober vorig jaar, als onderdeel van de begroting voor 2021, het plan om de bibliotheek te verhuizen naar de begane grond van het gemeentehuis. Vanwege die compactere behuizing zou de instelling stapsgewijs ook met veel minder subsidie toe moeten kunnen, zo luidde de achterliggende gedachte. Uiteindelijk zou de bieb vanaf 2024 jaarlijks 300.000 euro minder ontvangen, 650.000 euro in totaal.

Vet op de botten

Ter vergelijking: nu nog staat de bibliotheek voor een bedrag van zo'n 950.000 euro op de gemeentelijke begroting. ,,En toen ik hier begon, was dat nog 1,4 miljoen euro", vult Prinsen aan. Sinds haar aantreden onderging de bibliotheek al twee keer eerder een bezuinigingsslag. ,,De eerste, in 2013, viel relatief mee omdat we toen nog best wat vet op de botten hadden. Die hebben we met een aantal maatregelen goed op kunnen vangen.”

De tweede bezuiniging, in 2017, deed veel meer pijn. ,,Qua kosten heb je drie knoppen om aan te draaien: personeel, activiteiten en huisvesting. Omdat we op de eerste twee zaken zeker niét wilden bezuinigen, bleef de huisvesting als enige optie over.” Besloten werd om de huur van de eerste verdieping (jeugdafdeling, lees- en studieruimte en cursuslokaal) op te zeggen. Tot een andere invulling van de vrijgekomen ruimte is het nooit gekomen.

Gewoon niet logisch

Toen burgemeester en wethouders vorig jaar opnieuw aankondigden weer op de bibliotheek te willen bezuinigen, was Prinsen in eerste instantie vooral verbaasd. ,,Ik dacht: hóe dan? Ik maakte me echt zorgen over de continuïteit, zeker ook omdat we eerder ambities met elkaar hebben afgesproken die we ook waar willen maken.” Los daarvan wekte ook de volgorde verbazing. ,,Eerst besluiten dat je wil bezuinigen, en vervolgens onderzoeken hoe of wat. Dat is gewoon niet logisch. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een politieke keuze.”

Uit het onderzoek door Bureau Aat Vos blijkt dat de nieuwe plek die de gemeente voor de bieb voor ogen had, simpelweg te klein is: ruim 600 vierkante meter, tegenover de 1.300 die ze nu in gebruik heeft. Een combinatie met de naast de bieb gelegen Burgerhal zou een optie kunnen zijn, al brengt dat tegelijkertijd ook beperkingen met zich mee.

Voorbeeld in Kerkrade

Het bureau ziet desondanks zeker wél kansen om iets te doen in de hoek waar de bibliotheek nu al zit. Bijvoorbeeld in combinatie met theater De Schalm en ook expositieruimte De Verdieping van museum 't Oude Slot. Prinsen en haar collega's van De Schalm en het museum zijn in dat verband zeer gecharmeerd van een soortgelijke, al bestaande combinatie van ‘functies’ in de HuB in Kerkrade.

,,Een combinatie op een vergelijkbare schaal als Veldhoven die goed blijkt te werken. Zo'n opzet is zeker de moeite van het onderzoeken waard, dat zijn we nu ook aan het doen.” Of het dan ook ooit Veldhovense werkelijkheid wordt, is natuurlijk aan de politiek. ,,Maar als je samen iets wil, kan er ook een heleboel.”