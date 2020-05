Biebs in de regio mogen vanaf vandaag weer open: ‘We hebben gemerkt dat we gemist worden’

Toegegeven, directrice Dorine Prinsen van de bibliotheek in Veldhoven stond er zelf in eerste instantie ook wel van te kijken. Want ingeleverde boeken die 72 uur in quarantaine moeten? Zoiets had ze nog nooit meegemaakt, maar inmiddels is het een serieuze zaak. Er zou namelijk een kleine kans bestaan dat het coronavirus via boeken verspreid kan worden, na drie dagen is dat virus er niet meer. Daarom moeten veel bibliotheken een extra ruimte inrichten. ,,Laat voorop staan dat we superblij zijn dat er weer wat ruimte komt voor de bibliotheken, maar door de protocollen en maatregelen moeten we het wel goed regelen”, zegt Prinsen. Dat klinkt ook logisch, alleen al in de bieb in Veldhoven zijn de laatste weken 32.000 boeken uitgeleend. ,,Daarom duurt het bij ons ietsje langer.”