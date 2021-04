Bij ASML zijn al twee jaar 700 bouwvakkers aan het werk: dan heeft er altijd wel eentje pauze

NECROLOGIE Lekker steggelen met John van Spanje (1941-2021) in zijn bruine kroeg in Zeelst

19 april ZEELST - John van Spanje (80), uitbater van een van de laatste echt bruine kroegen in Veldhoven, is overleden. Samen met zijn vrouw Leny (beter bekend als Leentje) was hij uitbater van de Centrum Bar in Zeelst, compleet met Perzische kleedjes, glasgordijntjes, tapijt en een grote wandkachel.