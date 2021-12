Bij BNI Veldhoven helpen ondernemers elkaar: ‘We gaan mooie dingen doen met z’n allen’

Helpen om bedrijvigheid uit te breiden

BNI (Business Network International) komt uit Amerika en is al in 72 landen actief. Het is een professionele marketingorganisatie die haar leden helpt hun bedrijvigheid uit te breiden door mond-tot-mondaanbevelingen. Voor Heezenaar Floor is Veldhoven de veertiende afdeling die hij in Brabant start. ,,Veldhoven telt nu dertien leden. Dat willen we uitbouwen naar minimaal 25. Leden betalen steeds per jaar voor het lidmaatschap, dat niet automatisch wordt verlengd.” Vanuit elke branche kan maar één bedrijf lid zijn. ,,Daardoor is meteen duidelijk waar een aanbeveling heengaat, je hoeft niet te kiezen.”