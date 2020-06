Bij brand in Hapert verwoeste hoogwerker is alweer vervangen

Net toen de hoogwerker in gereedheid was om weggereden te worden, kwam een deel van de gevel met een klap naar beneden. ,,Toen was het klaar", zei vrijwilliger Ronald Bell dinsdag. ,,We moesten voor onze eigen veiligheid kiezen."

Even voor de gevel instortte, stond Bell nog op de bok van de hoogwerker. Zijn maat zat in het mandje. Ze hadden brandweerlieden ter controle op het dak van Van der Heijden Transport gezet. De brand leek onder controle, maar laaide later toch weer op. De brandweerlieden werden veilig van het dak gehaald.

Geen redden meer aan

Tijdens het inpakken van de hoogwerker werd de rookontwikkeling zo hevig dat Bell alleen met behulp van een zuurstofmasker zijn werk kon voortzetten. ,,Er kwam dikke zwarte rook uit openstaande nooddeuren." Toen daarna de gevel het begaf, was er geen redden meer aan. Bell en zijn kameraad verlieten de hoogwerker.