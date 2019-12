Bij ‘gelukswinkel’ Dillen wonnen meerderen al miljoenen euro's, mensen fietsen 30 km om voor een lot

Al jaren op rij is Dillen het beste verkooppunt van Brabant en gaan de loten als zoete broodjes over de toonbank. ,,We hebben de bijnaam ‘gelukswinkel’ omdat hier de afgelopen jaren regelmatig grote prijzen zijn gewonnen. Een keer 1 miljoen, een half miljoen en 1,8 miljoen. Er is zelfs een klant die binnen een jaar twee grote prijzen won.” Veel klanten komen er speciaal voor naar Veldhoven, zoals Dirk uit Oirschot. Hij reed vandaag heel wat sigarenboeren voorbij onderweg naar het Citycentrum. ,,Ik ben hier voor het derde jaar, nadat ik via de media hoorde dat hier vaak grote prijzen vallen. Tot nu toe werkt die tactiek nog niet, maar drie maal is scheepsrecht.”



Dillen laat een krantenartikel zien uit 2013 met de kop: ,,Geluk lijkt bij Dillen in Veldhoven echt te koop.” Het verhaal werd gepubliceerd na weer een miljoenenwinst. Volgens de aanwezige klanten staat de sigarenzaak al veel langer bekend als gelukswinkel en gingen de eerste verhalen 20 jaar geleden al rond.