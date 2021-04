Bij Truffelaer in Veldhoven ga je echt niet met een lege maag van tafel

video Brainport wil ‘boter bij de vis’, regio vraagt nieuw kabinet jaarlijks 60 miljoen voor toptechno­lo­gie en talent

20 april EINDHOVEN - Nadat eenmalig een zak met tientallen miljoenen is uitgestrooid over Brainport wil de regio met het nieuwe kabinet een stap verder gaan. Brainport wil dat de nieuwe regering jaarlijks 60 miljoen euro steekt in toptechnologie en talent in de regio. Ook moet het kabinet investeren in goede nationale en internationale bereikbaarheid van Eindhoven, staat in een voorstel dat dinsdag is aangeboden.