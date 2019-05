Binnenkort vanuit Veldhoven in de ether: Polderpop Radio

VELDHOVEN - Binnenkort in de ether: Polderpop Radio. Een Veldhovense radiozender voor Nederlandse artiesten en de beste ‘oldies’ van over de hele wereld.

Radio maken, dat is plezier maken, vindt Jacco Hagoort (artiestennaam: Peter van Zeelst) uit Veldhoven. Daarom startten hij en zijn maten Polderpop Radio vorig jaar oktober weer op, na 20 jaar radiostilte. Binnenkort zijn ze niet alleen online, maar ook in de ether te beluisteren.

Polderpop Radio heeft namelijk een vergunning aangevraagd, en gekregen, om uit te gaan zenden op frequentie AM 891. Vanaf de zendplaats in Veldhoven haalt Hagoort een bereik van 40 tot 50 kilometer. Polderpop Radio is binnenkort dus ook zonder internet te beluisteren in pak ‘m beet Eindhoven, Valkenswaard of Reusel. Als alles meezit tenminste.

Bereik

De vergunning gaat vanaf 11 mei in. ,,Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat we 11 mei gaat halen”, zegt Hagoort (60) meteen. Hij is nog in onderhandeling met een pandeigenaar waarop twee forse masten moeten komen voor antennekabels van 80 meter lang. Er is wat overredingskracht vereist om de eigenaar zover te krijgen dat toe te staan.

Maar die frequentie wordt hoe dan ook gevuld, zegt Hagoort: ,,We willen de lucht in, zonder meer.” Het gaat alleen misschien wat langer duren. Via de ether kan Polderpop Radio haar bereik wat vergroten. ,,Dan kunnen mensen ook met een autoradio, wekkerradio of transistorradio vanuit de fabriekshal naar ons luisteren”, zegt Hagoort. ,,Die kunnen ons nu niet ontvangen omdat we alleen internetradio maken.”

Dat grotere bereik moeten mensen overigens wel met een klein korreltje zout nemen, zegt Hagoort. ,,Dan hebben we het over tientallen luisteraars meer.” Hoeveel mensen er zegge en schrijve tijdens het interview luisteren? ,,Er zijn 19 computers ingelogd.”

Radiobacil

Het gaat ook helemaal niet om grote aantallen luisteraars. ,,We doen het echt als hobby. Het kost ons ook alleen maar geld”, aldus Hagoort. ,,Maar ja, sommige mensen geven op zondag in de kantine een paar tientjes uit. Dat geld geven wij aan radio uit.”

Hagoort is nu eenmaal besmet met het radiobacil. En zo’n besmetting is er een voor het leven. Zijn eerste stappen als diskjockey zette Hagoort bij Radio Royaal. In 1998 zond hij met Polderpop Radio plaatjes uit via het kenningsmakingskanaal van UPC. Hagoort: ,,Dat was in eerste instantie gratis. We konden later door op de kabel, maar dat kostte te veel geld.”