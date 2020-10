Binnenspeeltuinen zoals Ballorig in Veldhoven balen als een stekker: ‘Het is echt vijf voor twaalf’

Corona: Bergeijk heeft relatief op één na meeste besmettin­gen van Nederland, Helmond en Peel vrijwel stabiel

16 september EINDHOVEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant nam de voorbije twee weken vooral toe in Eindhoven en de Kempen. Uitschieter is Bergeijk, met 46 nieuwe gevallen. Landelijk is het na Delft de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.