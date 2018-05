Blaarkoppen Knegsel vieren 55 jaar carnaval

Grote drukte bij Speelland­schap de Heiberg in Veldhoven: Met Pinksteren waren er bijna duizend mensen

24 mei VELDHOVEN - Speellandschap de Heiberg in Veldhoven is nu twee weken open. Een grote buitenspeeltuin voor zo'n driehonderd kinderen, met voor de ouders een plekje op het terras. Helemaal vol was het er afgelopen Pinksterweekend. ,,Ik denk dat er in totaal bijna duizend mensen zijn geweest", vertelt eigenaar Rutger Smak Gregoor.