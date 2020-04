Bloemen voor Veldhovense cliënten van Zuidzorg

In Veldhoven gingen 439 boeketten naar cliënten van Zuidzorg. ,,Vanmiddag kwam een grote vrachtwagen 439 bossen bloemen afgeven voor al onze cliënten. Met man en macht is er door de collega's gewerkt om deze operatie te volbrengen. In deze tijd waarin we als zorgmedewerkers extra belast zijn, wilden we dit graag doen. Daar gaan we voor, de blije gezichten van onze cliënten", zegt wijkverpleegkundige Marilyn Bolle.

Bloemen voor oudste cliënt

Vrijdagmiddag overhandigde de wijkverpleegster één van de boeketten aan mevrouw Jansen. Met 96 jaar is ze de oudste cliënt van Zuidzorg in Veldhoven. Ze waardeert het gebaar heel erg. ,,Mevrouw Jansen was blij verrast, ze vond de bloemen prachtig. Ze is een positief ingestelde vrouw, die altijd met een grapje klaarstaat”, aldus Bolle. ,,Ze houdt alles bij in de krant, zo wist ze bijvoorbeeld van de actie van Ali B. Ze is altijd geïnteresseerd in ons welzijn, en de koffie staat altijd klaar. Ze vindt het wel erg saai nu ze niet kan gaan winkelen om kleding te kopen en gezellig te lunchen. Ook gaat ze nog regelmatig uit eten in België of Wintelre maar ook dat kan momenteel niet. Ze waardeert ons team enorm.”