Boerenverstand aangevuld met data

Beregeningsverboden, stoppen met het vullen van zwembaden, het sproeien van tuinen of het wassen van auto’s. Afgelopen zomer werd er diverse keren gewaarschuwd dat er zuinig omgesprongen moet worden met water. Niet alleen moet er zuinig worden omgegaan met drinkwater. Ook moet er gelet worden op het grond- en oppervlaktewater.

Droge zomers

De laatste jaren hebben we te maken met droge zomers, maar boeren willen hun gewassen besproeien, sportclubs willen hun sportvelden onderhouden en parken hebben water nodig om de begroeiing groen te houden. Mensen hebben water nodig en dat merkt Smits Veldhoven. ,,De laatste drie jaar is onze beregeningstak gegroeid”, zegt algemeen directeur Jan P. Smits van het Veldhovense bedrijf.

Zijn vader Henk Smits richtte het bedrijf in 1966 samen met zijn broer Jan op. Het duo begon met de aanleg van putboringen en sproei-installaties. In de beginjaren richtte het bedrijf zich op de agrarische sector in met name Brabant en Limburg. De zandgronden waren droog en er was grondwater nodig om het te kunnen beregenen.

Minder seizoensafhankelijk

Sindsdien is het bedrijf gegroeid. Inmiddels werken er zo’n vijftig mensen. Veel klanten zijn gevestigd in de regio, maar het bedrijf levert in heel Nederland. Samen met sportaccommodaties is de agrarische sector nog wel de belangrijkste afzetmarkt, maar de huidig algemeen directeur heeft het bedrijf verbreed om minder seizoensafhankelijk te worden.

,,In de zomer is het druk, zeker de laatste jaren. De storingsdienst heeft het dan druk, omdat problemen direct moeten worden opgelost. Er mag niets verpieteren. Ook doen bedrijven dan impulsaankopen. Alleen hebben we meer benen nodig om op te kunnen staan.”

Toverland

Om heel het jaar stabiel te kunnen draaien, richt het bedrijf zich ook op recreatie, zoals pretpark Toverland en de Floriade in Venlo, en industrie. Medewerkers leggen bijvoorbeeld sproeivoorzieningen voor parken en blusvoorzieningen voor bedrijven aan, maar zij zorgen er ook voor dat autowasstraten het water kunnen hergebruiken en helpen bij stofbestrijdingen bij bouw- en sloopwerkzaamheden.

Er kan niet zomaar gebruik worden gemaakt van grond- of oppervlaktewater. ,,Daar is een vergunning voor nodig. Het waterschap heeft het voor het zeggen. Binnen de regelgeving kijken we naar de mogelijkheden. Daar hoort ook het opvangen en hergebruiken van water of het bufferen van regenwater bij. Bij het oplossen van het probleem van een klant, kijken we ook hoe het water- en energiegebruik omlaag kan.”

De gebruikte technieken zijn door de jaren heen doorontwikkeld. ,,Vroeger was het gevoel leidend. Een boer gebruikte zijn boerenverstand om te bepalen wat er moest gebeuren. Boerenverstand is nog steeds belangrijk, maar om efficiënt te zijn is data nodig. Daarom gebruiken we bodemvochtsensoren om te bepalen wanneer planten water moeten krijgen en hoeveel ze moeten krijgen.”

Windgevoelig

Ook de plek van besproeien speelt een rol. Er zijn sproei-installaties die van bovenaf door de lucht water afgeven. ,,Dat is windgevoelig. Het water komt niet altijd op de juiste plek neer. In de buurt van Den Haag zijn we bezig met een pilot op een sportveld bij de kust. Dat maken we nat van onderuit, zo kunnen we zorgen dat het water op de juiste plek terecht komt.”

Quote Verpompen doe je niet voor de lol, want dan verbruik je energie Jan P. Smits

Die technologieën wil Smits doorontwikkelen. ,,Er is water nodig, maar daar proberen we zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Al het water dat je niet nodig hebt, hoef je niet op te pompen. Verpompen doe je niet voor de lol, want dan verbruik je energie. Hoe minder je nodig hebt hoe beter het is.”