Bosbrand langs de A67 bij Veldhoven onder controle

Zes kittens in dichtge­plak­te dozen gedumpt in Oerle: drie lopen verdwaald over de weg, één overlijdt

10:31 OERLE - Een echtpaar deed zondagochtend een bijzondere ontdekking in het buitengebied van Oerle. Midden op de weg vonden zij drie kittens. Even later bleken er nog meer kittens langs de weg te zitten.