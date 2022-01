Boswandeling met een opdracht. ‘De Opperbokkenrijder, is dat een mens?’

VELDHOVEN - Groepjes mensen trokken afgelopen weekend vanaf Gasterij ‘t Dorpsgenot de bossen aan de Toterfout in. Zij gingen op zoek naar de Opperbokkenrijder die in de 18e eeuw Oerle in zijn greep had.

,,Is dat een mens?”, vraagt de Veldhovense Jesse (8) als hij hoort dat hij op zoek gaat naar de Opperbokkenrijder. Met zijn opa en oma Jos en Wilma Verhoeven en zus Zoë (10) staat hij zondagmorgen aan de start van de speurtocht.

Kinderversie

Het is een nieuwe speurtocht die gebaseerd is op het verhaal van de Oerse Bokkenrijders. Dat spel staat al een aantal jaren op de agenda van de gasterij, vertelt eigenaar Christ Schippers. ,,Het spel is een vorm van teambuilding voor bedrijven, vriendengroepen en families. Met figuranten en een paar levende bokken gaan de groepen op pad om onderweg te ontdekken wie de Opperbokkenrijder is. Daarbij worden onder meer de Oerse Molenbakker en de grafheuvels aangedaan. Dit weekend introduceren we de kinderversie van het spel onder de naam ‘De mythe van de Oerse Bokkenrijders’. Een speurtocht met dezelfde beleving, maar in afgeslankte vorm.”

Dominic Graat is verantwoordelijk voor de evenementen bij de gasterij. Zondag gaat hij gekleed als een van de personages van het spel. Hij ontvangt de deelnemers en legt hen uit wat de bedoeling is. ,,Ze moeten de mythe van de Oerse Bokkenrijders oplossen. De groep krijgt op papier acht opdrachten mee die onderweg moeten worden uitgevoerd. Op een arrestatiebevel staan negen personages waarvan er onderweg acht worden weggestreept. De overblijvende is de gezochte Opperbokkenrijder.”

Quote Christop­her is sowieso niet de Opperbok­ken­rij­der want hij is de baas van ’t Dorpsgenot Len (8)

Jesse en Zoë hebben intussen een lange stok uit een bak gehaald. Aan één ervan bindt Graat een knapzak met daarin een natje en droogje voor onderweg. Dan is het tijd om op pad te gaan. Met de stok over zijn schouder vertrekt Jesse met de rest van de familie voor de tocht van zo’n 2,5 kilometer.

Boomstamschijfjes met daarop een pijl leiden de deelnemers door de route. Bij een schijfje met daarop een nummer en twee bokkenpoten moet een opdracht worden uitgevoerd. Bij een ervan maakt het aantal palen van een grafheuvel deel uit van een rekensom.

Schatkist en marshmallows

Halverwege de tocht zitten Len (8) en Fenna (6) met hun moeder gebogen over een van de opdrachten. Na enig denkwerk streept Len een van de negen verdachten weg. Eén ding weet de achtjarige speurneus zeker. ,,Christopher is sowieso niet de Opperbokkenrijder want hij is de baas van ’t Dorpsgenot.”

Bij terugkeer wacht de jeugdige deelnemers nog een verrassing uit een schatkist. Maar eerst moeten ze het arrestatiebevel nog invullen met de naam van de overgebleven verdachte. De kinderen hebben genoten van de tocht. ,,Het leukst vond ik het ontcijferen van de verdachte”, zegt Len. Daarna mogen ze boven een knapperend houtvuur nog marshmallows roosteren.