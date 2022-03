‘Bouwminister’ Hugo de Jonge in Veldhoven: ‘We hebben te veel vertrouwd op de markt’

Levendig laatste verkie­zings­de­bat in Veldhoven: ‘Neem nooit mozaïekte­gel­tjes in de badkamer’

VELDHOVEN - De kans is groot dat Veldhoven binnenkort weer een bewaakte fietsenstalling in het Citycentrum krijgt en dat de bibliotheek, De Schalm en 't Oude Slot samen een culturele hotspot kunnen gaan vormen. Of de ozb-belasting ook omhoog gaat, is nog maar zeer de vraag.

8 maart