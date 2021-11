Bouwplan voor Veldhovense Dorpstraat mogelijk te hoog

,,De gemiddelde bouwhoogte in en rond de Dorpstraat varieert tussen de 7 en 12 meter, dan is 21 tot 25 meter wel een flinke slag meer”, zei rechter en staatsraad Mieke van Diepenbeek tijdens de rechtszaak in Den Haag. Die was aangespannen door een Veldhovenaar die behalve een woning ook een ijscowagenbedrijf heeft. Hij ziet de hoogbouw met bijna honderd woonappartementen vlak bij zijn woning en bedrijf absoluut niet zitten. Hij vreest heel veel inkijk in zijn woning en bedrijfsterrein. ,,Er staat daar heel wat duur materiaal en kostbare wagens die ik nodig heb voor mijn ijsbedrijf. Wij staan met ijscowagens op evenementen, braderieën en kermissen. Thuis moeten we veel aan de wagens en materieel doen. Dan wil ik niet door honderd bewoners op de vingers worden gekeken.”

Volgens de gemeentewoordvoerder en ontwikkelaar is het appartementengebouw niet te hoog en valt het met de inkijk ook wel mee. Althans niet alle 98 appartementen kijken op het bedrijfsterrein en de woning van de buurman uit.

ASML-terrein

Wat de hoogte betreft zei de gemeentewoordvoerder dat de nieuwbouw een prima overgang vormt tussen de lagere dorpskern en de hoogbouw op het aangrenzende ASML-terrein. Dat en de aanwezigheid van andere IT-bedrijven is ook de reden waarom Veldhoven zo’n haast heeft met de bouw van meer woningen en appartementen. ,,Dit soort inbreidingsterreinen zijn bij uitstek geschikt om veel woningen te bouwen. Als we op open terreinen alleen dure grondgebonden woningen bouwen, kunnen we bij lange na niet aan de woningbehoefte voldoen”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Volgens de buurman is dat lariekoek en kan het allemaal best een onsje minder. Bovendien is hij niet zo blij dat er 25 sociale huurwoningen in het gebouw komen. Dat geeft volgens hem alleen maar ellende in de buurt. De ontwikkelaar zei graag met de Veldhovenaar een kop koffie te gaan drinken om afspraken te maken, zodat hij en zijn bedrijf tijdens de sloop en bouw zo min mogelijk last heeft van stof en geluidsoverlast.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.