ASML past kantoren aan voor terugkeer: ‘hier werken moet veilig voelen’

Behalve de bijna 2500 productiemedewerkers die dagelijks in de cleanrooms machines bouwen mag de helft van de ruim 12.000 kantoormedewerkers op het werk komen als dat nodig is. Zij zijn ingedeeld in een groen en blauw team die om de week thuis moeten werken. Maar in de praktijk werkt bijna iedereen thuis. Hoewel er nog geen planning is van wanneer mensen weer op kantoor werken, wil Cyr dit wel voorbereiden. „Online vergaderen en brainstormen werkt prima hoor, maar het geeft niet dezelfde energie dan wanneer je lijfelijk bij elkaar bent. Dat maakt een terugkeer op kantoor urgent. Maar veiligheid staat voorop.”