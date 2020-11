Vakbonden woedend: ASML start alleen met 'kleine’ De Unie gesprek over eigen cao

Video Halve cent uit 1826 brengt op veiling 42.000 euro op. ‘En het is maar een nietig muntje. Gekkenhuis!’

28 oktober VELDHOVEN - In 1826 gaven ze er nog geen cent voor. Maar in 2020 is een antieke halve cent voor maar liefst 42.000 euro verkocht. Ook de Veldhovense veilinghouder Karel de Geus is verrast door de bizar hoge opbrengst van de halve cent die hij veilde. ,,Hier hadden we niet op gerekend.”