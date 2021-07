‘Buurman’ trekt voorlopig aan kortste eind; groen licht voor hoogbouw centrum Veldhoven

Bestellin­gen blijven zich opstapelen bij ASML; voor 8,3 miljard euro aan orders in het tweede kwartaal

21 juli VELDHOVEN - ASML heeft in het tweede kwartaal voor 8,3 miljard euro aan nieuwe orders binnengehaald. Dat was ruim het dubbele van de omzet in die periode, die bedroeg 4,0 miljard euro. Dat is weliswaar iets minder dan het eerste kwartaal, toen 4,4 miljard werd omgezet, maar dat werd ook wel verwacht. De winst bedroeg 1,04 miljard euro, tegen 1,33 miljard een kwartaal eerder.