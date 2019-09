Ellie en Jan Leijten stoppen na 24 jaar met Tijdloos interieur & decoratie in Veldhoven

Beiden hebben duidelijke ideeën over het interieur van woningen en vertellen daar vol passie over. Doordat het drukker werd in de zaak stapte Jan Leijten er twee jaar later ook in. Jan: „Ik maak in overleg met de klanten het grondplan voor het interieur en adviseer over materiaal en kleurcombinaties, mogelijk al voor of tijdens de (ver)bouw van een woning. Dat vergt dat je én goed kunt luisteren én dat je creatief bent.”