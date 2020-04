Ook via het web steunen aandeelhouders massaal hun ASML

VELDHOVEN - Gerard Kleisterlee, Peter Wennink en nog twee heren op gepaste afstand van elkaar in een verder lege ASML Plaza. Zie hier de editie 2020 woensdagmiddag van de aandeelhoudersvergadering van de chipmachinefabrikant in Veldhoven. Met verspreid over de wereld de aandeelhouders. Zij kunnen inspreken en stemmen met technologie die er is dankzij de machines van ASML.

Kleisterlee, voormalig topman van Philips, leidt als voorzitter van de raad van commissarissen van ASML de vergadering soepel langs de agenda. Het resultaat is niet veel anders dan andere jaren: alle voorstellen worden aangenomen met tussen de 93 en 99,77 procent van de 3,7 miljard stemmen. Maar zo'n vergadering geeft wel gelegenheid om, soms heikele, kwesties aan de orde te stellen.

EUV-order uit China

Zoals de vraag van de vereniging van effectenbezitters VEB om duidelijkheid over de EUV-order uit China. ‘Want ASML is klem komen te zitten tussen Amerikaanse, Nederlandse en Chinese industriepolitiek’. Het bedrijf heeft nog steeds geen exportvergunning. Wennink verwijst naar de overheid. „Wij accepteren orders en de vooruitbetaling van onze klanten en willen dan leveren. De toestemming daarvoor is een politiek verhaal en wij kunnen alleen maar afwachten. Collega leveranciers aan de chipindustrie in de VS hopen met ons dat het conflict niet escaleert.”

Volledig scherm In een hoek in de ASML Plaza werd de aandeelhoudersvergadering gehouden. © asml

De stichting Rechtsbescherming Beleggers SRB stelt het streven aan de orde van ASML onder de cao Metalektro uit te gaan en een eigen cao met bonden af te sluiten. ‘U heeft de bonus voor het personeel verlaagd van 18 naar 16 procent terwijl het dividend 14 procent hoger is’. Wennink ontkent verband met de cao-kwestie. „Ik wijs elke suggestie van de hand dat we onder die cao uit willen om de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Dat kunnen we ons in de ‘war on talent’ niet veroorloven. We zitten nu in een cao met scheepswerven, installateurs en andere bedrijven die niet bij ons passen.”

Vrouwen bij ASML