Stichting Ondernemerstrofee stopt. Prijs geadopteerd door Veldhoven Verbindt

Theo Vinken riep 26 jaar geleden de Veldhovense Ondernemerstrofee in het leven. Nu de 25ste trofee tijdens het evenement de Kracht van Veldhoven is uitgereikt aan Louis Groenen, stoppen Vinken en de Stichting Veldhovense Ondernemerstrofee ermee. De prijs blijft wel bestaan, die wordt geadopteerd door Veldhoven Verbindt; de samenwerkende Veldhovense service-, ondernemers en netwerkclubs.

Vinken had als toenmalig algemeen directeur van Rabobank Velhoven in 1996 de opdracht om de bank wat meer naar buiten te richten. Hij sloot een coalitie met het Veldhovens Industrieel Contact (VIC) - een voorloper van het huidige VOC (Veldhovens Ondernemers Contact), de gemeente en notariaat en advocatuur.

,,Allemaal partijen die ook graag het ondernemerschap wilden waarderen. Ik wilde iets doen met de Veldhovense ondernemerscultuur waarin het me opviel dat bedrijven vooral elkaar de opdrachten gunden. En onze ledenvergadering waar twaalf man op afkwam, verlevendigen. Ik streefde naar een volle Schalm of Koningshof.”

Onafhankelijke jury

Hij stelde een onafhankelijke jury samen waar hij zelf geen deel van uitmaakte en coördineerde en faciliteerde het geheel. ,,Mijn rol was vooral zorgen dat het slaagde, maar ook dat het geen Raboprijs werd. De eerste keer zat er tegen de driehonderd man binnen. Veldhoven was trots op zijn ondernemers en dat konden ze zo laten blijken. Het gemeentebestuur wakkerde dat aan. Dan hadden we ook nog het geluk dat we met Eric van Schagen een zeer aansprekende winnaar hadden; een schoolvoorbeeld.”

Quote In 2019 kwam de verkiezing van de Veelbelo­vend Ondernemer van het Jaar erbij, wat heel handig en verstandig werd opgepakt door Veldhoven Verbindt Theo Vinken

Hiermee was de Ondernemerstrofee zoals Veldhoven die nu kent een feit. Door ook de partners van de in die tijd vooral mannelijke ondernemers uit te nodigen en bekende sprekers zoals Wubbo Ockels, Klaas Wilting, Mart Smeets en landelijke bekende politici groeide het evenement verder. In 2011 stopte de bank met het event en zorgde een aantal oud-winnaars ervoor dat er een stichting kwam die zorgde voor het voortbestaan van de prijs. Veldhoven Culinair (later Veldhoven Proeft) werd het evenement waar de prijs werd uitgereikt. Vinken: ,,Daar kwam de uitreiking niet helemaal tot zijn recht. In 2019 kwam de verkiezing van de Veelbelovend Ondernemer van het Jaar erbij, wat heel handig en verstandig werd opgepakt door Veldhoven Verbindt.” Het evenement verhuisde toen naar de Schalm.

Bijna een herhaling van zetten

,,Het sponsorcontract met bank en gemeente liep tot Veldhoven 100 jaar. Wij besloten dat de 25ste prijs de laatste voor ons zou worden. Anders kom je in een cirkeltje en wordt het bijna een herhaling van zetten. Ik ben heel blij dat Veldhoven Verbindt de prijzen adopteert. Ik denk dat dit het beste platform is om het voort te zetten. Je ziet dat ze met elkaar bereid zijn er een succes van te maken. Zelf zeg ik altijd: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het is belangrijk dat jonge mensen ook de kans krijgen. Ik hoop dat ze er iets vernieuwends van maken.”

Een paar winnaars vielen Vinken op. ,,Er zaten namen bij waarvan je verwachtte dat ze een keer zouden winnen. Tijn Verhoeven was bijvoorbeeld bijna vanzelfsprekend en daarmee ook meteen terecht. Alle winnaars verdienen de prijs, maar een directeur van Severinus of een rector van het Sondervick College verwacht je niet zo gauw. Ook Marionne van Dam, Christ Schippers en Jean-Paul van den Tillaar waren niet de mensen die je normaal gesproken op de lijst terug ziet. Maar neem Jean-Paul, die won bijvoorbeeld vanwege zijn betrokkenheid bij de omgeving.”

Geen oog voor de omgeving

Hij proefde wel eens teleurstelling van mensen die de prijs niet wonnen. ,,Dat zijn ondernemers die alleen maar bezig zijn om de eigen tent te runnen, zoveel mogelijk winst te maken en geen oog hebben voor de omgeving. Louis Groenen is weer een voorbeeld van een winnaar die zeer maatschappelijk betrokken is en ook nog eens een goed bedrijf heeft. Lokale en regionale betrokkenheid hebben altijd heel nadrukkelijk in het reglement gestaan.”