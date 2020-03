Veldhovense zorgt met Taskado ervoor dat minima ook cadeaus kunnen geven

Brabantse ziekenhui­zen verwachten grote toestroom coronapa­tiën­ten

19:42 UDEN - De toestroom van coronapatiënten in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden is zo groot dat binnenkort vrijwel alle bedden bezet zullen zijn door coronapatiënten. Ook ziekenhuizen in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Geldrop zien het aantal patiënten toenemen. Ze zetten zich schrap voor de storm die komen gaat.