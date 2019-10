Brabantse dierenactivisten weer vrij na insluiping in konijnenstal, nieuwe acties op komst

De twee mannen werden die bewuste nacht rond 01.30 uur op heterdaad aangehouden, nadat konijnenfokker Henk Oonk hen had betrapt in één van zijn stallen. Het gaat om de 34-jarige dierenrechtenactivist Peter Jansen uit Vught, beter bekend als de vegan streaker. De tweede verdachte is Erwin Vermeulen (49) uit Veldhoven, zo bevestigt hij zelf. Hij sluit niet uit dat er nieuwe acties aankomen.



Vermeulen is onder meer aangesloten bij dierenrechtenorganisatie Animal Rights en spreekt van ‘verderfelijke uitwassen in de konijnenhouderij’ als reden voor de insluiping in de stal in Vragender. ,,De konijnen leiden er een verschrikkelijk leven in kleine kooitjes, duizenden moederdieren worden gebruikt als fokmachines. Wij moeten daar aandacht voor vragen”, zegt Vermeulen vrijdagmorgen in een toelichting.



De Veldhovenaar zegt dat voor de stallen van Oonk is gekozen omdat de Achterhoekse konijnenfokker ‘regelmatig in de media verschijnt om te vertellen hoe geweldig hij bezig is’. Volgens Vermeulen geeft dat een vertekend beeld. ,,De konijnenhouderij is één van de meest verderfelijke uitwassen van de vee-industrie in Nederland. Daar vragen wij aandacht voor.”