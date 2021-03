Brand in flat Veldhoven: twee katten uit pand gered, brandweer dient zuurstof toe

Grondleg­ger Paul Prijt neemt afscheid van 'zijn’ evangeli­sche school: ‘We hadden geluk dat we er geen verstand van hadden’

27 maart EINDHOVEN - Met het eind van zijn werkzame leven in zicht, wordt Paul Prijt geconfronteerd met de tijdelijkheid van alles. Het pijnlijkste verlies voor de medeoprichter van de evangelische basisschool in Eindhoven was de dood van zijn dochter. Maar ook daar past een bijbeltekst bij.