Brand in loods met oud papier bij afval-en recyclebedrijf Remondis in Veldhoven

VELDHOVEN - In een loods van afvalinzamelings-en recyclingbedrijf Remondis (voorheen Baetsen) in Veldhoven heeft woensdagnacht brand gewoed. Een deel van het oud-papier en een container met plastic afval die daar lagen opgeslagen stonden enige tijd in lichterlaaie. Er raakte niemand gewond.

Er was sprake van enige rookontwikkeling, maar de omgeving heeft daar geen last van gehad, volgens een woordvoerder van de brandweer. De brand brak vermoedelijk rond een uur of twee woensdagnacht uit. Tegen vier uur was het vuur onder controle.

Uitrijden van het papier

De brandweer rukte uit met vier voertuigen en een hoogwerker. De bergen papier in de loods moesten stuk voor stuk met een graafmachine worden uitgereden, zodat de brandweer de vlammen goed kon afblussen. Dit nam veel tijd in beslag. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor het blussen werd water uit een op het bedrijfsterrein aanwezige watertank gehaald.

Eind mei en begin deze maand was er eveneens sprake van brand in afval bij Remondis, maar dan op het terrein van het bedrijf op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Op deze locatie heeft Remondis de afgelopen jaren al vaker te maken gehad met branden.